Selecção A defronta hoje o Togo em França

Selecção Nacional está em França a fazer um estágio de preparação para as eliminatórias do CAN 2021 e defronta a equipa do Togo, em partida agendada para o Estádio Parsemain em Fos Sur Mer, Marselha. Domingo é a vez da formação nacional do Benin.

Segundo a FCF, citada pela Inforpress, os futebolistas Djaniny e Platini saíram lesionados dos respectivos jogos no último fim-de-semana e são baixas para os amigáveis. Para os seus lugares foram chamados o avançado Júnior (Leixões – Portugal) e o médio Rodrigo Lima (Braga – Portugal). Lista dos convocados actualizada: Guarda-redes: Vozinha (Ael Limassol – Chipre), Mário Évora (Águeda – Portugal) e Elber Évora (Feyenoord – Holanda). Defesas: Tiago Almeida (Ac. Viseu -Portugal), Rodny Cabral (Poli Iasi- Roménia), Elson (Go Ahead – Holanda), Stopira (Videoton- Hungria), Lorenzo Fonseca (Sparta de Roterdão), Carlos Ponck (Basaksehir – Turquia), Romário (1º Dezembro – Portugal), Roberto Lopes (Shamrock Rovers – Irlanda). Médios: Jeffrey Fortes (Escelsior – Holanda), Hélder Tavares (Altay – Turquia), Bruno Leite (FK Haugesund - Noruega), Kenny Rocha (Nancy- França), Rodrigo (Braga- Portugal), Hildeberto (Setúbal- Portugal). Avançado: Ryan Mendes (Al Sharjah- Emirados Árabes Unidos), Vagner Dias (Nancy- França), Heldon Ramos (Al Tawoon – Arábia Saudita), Lisandro Semedo (OFI Creta- Grécia), Júlio Tavares (Dijon-França), Núnior Sena (Leixões-Portugal), Ricardo Gomes (Al Sharjah- Emirados Árabes Unidos) e Zé Luís (Porto – Portugal).

