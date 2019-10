Selecção de residente joga com Guiné Conacri na consolação do torneio UFOA

Cabo Verde enfrenta Guiné Conacri, neste sábado, na final da fase consolação do Torneio do das Federações Oeste Africana (UFOA) 2019, que decorre no Senegal.

A Guine Conacri venceu, ontem, quarta-feira, a Libéria por 1-0 e marca presença na final com Cabo Verde, que na terça-feira tinha vencido a selecção da Gambia, por 1-0, com golo do defesa Paulo Horta (Madjer). De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), a final da fase consolação disputa-se neste sábado, às 18h locais (17h em Cabo Verde). O modelo competitivo escolhido para o torneio, segundo a mesma fonte, assenta em duas vertentes. “Qualificando-se oito países para a segunda eliminatória e os restantes oito países disputam um outro troféu chamado consolação”, lê-se.

