Péricles Conceição dispensado da selecção nacional por motivos pessoais

Segundo a Federação cabo-verdiana de futebol (FCF), o avançado Péricles ‘Patchik’ Conceição pediu para ser dispensado do estágio da selecção nacional, alegando motivos pessoais.

O avançado natural de São Nicolau, de acordo com a mesma fonte, tinha sido convocado para disputar o torneio União das Federações Oeste-Africanas (UFOA).

A FCF avança que o estágio da selecção nacional começa hoje, segunda-feira, 16 de Setembro, na cidade da Praia, com exames médicos aos 24 atletas.

“Destes 24 jogadores convocados para o estágio, 21 irão seguir para Senegal para a competição”, lê-se no site.

Segundo a mesma fonte, o estágio tem a duração de 10 dias, na capital do país, com treinos bi diários no Estádio Nacional, sendo que durante esse período haverá um jogo treino. O estágio terá continuidade no Senegal, antes da competição.

Cabo Verde participa de 28 de Setembro a 13 de Outubro no Torneio UFOA, onde o combinado nacional joga no dia 30 de Setembro frente a Costa do Marfim no Estádio Last Dior, na cidade Thies.

A selecção tem como base os convocados do CHAN (Campeonato Africano das Nações para jogadores residentes), tendo como novidade a inclusão do internacional Nuno Rocha, actualmente sem clube.

Convocados:

Guarda-redes: Ken (Batuque São Vicente), Kelvi (Sporting da Praia) e Oblak (Acadêmica da Praia).

Defesas: Admar Almeida e Jacknick (Boavista da Praia), Panduru (Académica da Praia), Richy (Travadores), Jack (Batuque de São Vicente), Madjer e Gielson ( Sporting da Praia)

Médios: Emerson ( Travadores), Nuno Rocha (sem clube), Tiago ( Boavista da Praia) Dário (Académica do Porto Novo), Fifa (Académica do Fogo), Rony (Sporting da Praia), Tchubasco (Santa Maria do Sal), e Subá (Palmeira do Sal).

Avançados: Alex (Celtic da Praia), Pibip (Mindelense), Xolote (Académica do Porto Novo), Erikson “Latche” Soares (Palmeira do Sal), Gogol (Santo Crucifixo de Santo Antão) e Henry (Batuque de São Vicente).

Cabo Vede joga a 30 de Setembro e 05 de Outubro.