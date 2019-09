Janito divulga lista de eleitos para o torneio UFOA

Cabo Verde quer vencer a Costa do Marfim e a Nigéria nos dois primeiros jogos do torneio União das Federações Oeste-Africanas (UFOA), que se realiza de 28 de Setembro a 13 de Outubro, no Senegal.

A afirmação é de Janito Carvalho, seleccionador da formação de jogadores residentes, ao falar esta manhã, na cidade da Praia, durante a conferência de imprensa de apresentação da lista de jogadores que estarão no torneio UFOA 2019.

A selecção terá como base os convocados do CHAN (Campeonato Africano das Nações para jogadores residentes), tendo como novidade a inclusão do internacional Nuno Rocha, actualmente sem clube.

Janito Carvalho diz que em todas as competições a vontade é ganhar.

"Primeiro é preparar os jogadores fisicamente e tacticamente, para os jogos, e depois, com a ambição de ir e tentar ganhar o primeiro jogo e o segundo jogo também, porque o nosso principal objectivo é conseguir um terceiro jogo", explica.

Foram convocados 25 jogadores, mas só 21 serão inscritos.

"Tinha abertura para trazer jogadores estrangeiros, mas como não é uma data fixa, os clubes não são obrigados a liberar os jogadores para virem. Para ser sincero, contactámos outros jogadores para estarem presentes, mas infelizmente os clubes não deixaram. É nessa mesmo linha que Papalele e Clé, não estão nesta lista", avança.

Da última convocatória saíram Lalo (Académica do Fogo), Duke (Mindelense), Djam (Académica do Porto Novo) e Ary ( Palmeira do Sal).

Convocados:

Guarda-redes: Ken (Batuque São Vicente), Kelvi (Sporting da Praia) e Oblak (Acadêmica da Praia).

Defesas: Admar Almeida e Jacknick (Boavista da Praia), Panduru (Académica da Praia), Richy (Travadores), Jack (Batuque de São Vicente), Madjer e Gielson ( Sporting da Praia)

Médios: Emerson ( Travadores), Nuno Rocha (sem clube ), Tiago ( Boavista da Praia) Dário (Académica do Porto Novo), Fifa (Académica do Fogo), Rony (Sporting da Praia), Tchubasco (Santa Maria do Sal), e Subá (Palmeira do Sal).

Avançados: Patchick (Ultramarina de São Nicolau), Alex (Celtic da Praia), Pibip (Mindelense), Xolote (Académica do Porto Novo), Erikson “Latche” Soares (Palmeira do Sal), Gogol (Santo Crucifixo de Santo Antão) e Henry (Batuque de São Vicente).

Cabo Vede joga a 30 de Setembro e 05 de Outubro.