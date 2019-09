Janito Carvalho escolhe os 21 futebolistas que viajam para o Senegal

​O treinador da selecção residente Janito Carvalho vai escolher esta quinta-feira, 25, os 21 jogadores que irão viajar para o Senegal, onde vão participar no Torneio da União das Federações Oeste Africana (UFOA).

Da lista dos 24 convocados vão ser excluídos quatro, uma vez que regulamento da competição permite a inscrição de apenas 21 jogadores.

A selecção nacional continua em estágio no Estádio Nacional, na Cidade da Praia, e viaja esta quinta-feira, 26, para Dakar para preparar o jogo de estreia, na próxima segunda-feira, 30, com a Costa do Marfim.

Cabo Verde, de acordo com o sorteio realizado, recentemente em Dakar, depois do jogo de estreia com a Costa do Marfim, no dia 05 de Outubro vai defrontar a Nigéria.

O torneio da UFOA conta com um total de 22 jogos em 16 dias, e terá lugar em Thies, que fica a cerca de 90 minutos de Dakar (Senegal).

O modelo da competição assenta numa eliminatória disputada pelos 16 países através de sorteio, já efectuado, qualificando-se oito países para a segunda eliminatória, com os restantes oito países a disputarem um outro troféu denominado ‘Consolação’.

Participam na prova as selecções nacionais de Cabo Verde, Costa do Marfim, Benin, Burkina Faso Gâmbia, Gana, Guiné-Bissau, Guiné Conacri, Libéria, Mali, Marrocos, Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal e Togo.

A UFOA, competição destinada a jogadores residentes, é patrocinada pela cadeia de televisão norte-americana FOX Sports.