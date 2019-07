Seleccionadores satisfeitos com desempenho de Cabo Verde frente à Mauritânia

​O seleccionador da equipa principal de Cabo Verde, Rui Águas, defende que a selecção residente teve uma boa prestação frente à Mauritânia, depois do empate em casa do último sábado, enaltecendo o facto de a equipa não ter sofrido golos no Estádio Nacional.

“Penso que fomos melhores que a Mauritânia. O pessoal portou-se muito bem, bateu-se bem. Houve um bom ambiente no estádio que também foi importante. Está em aberto para a segunda mão”, explicou Rui Águas. Espectador atendo deste jogo referente à jornada primeira da eliminatória inaugural para o CHAN’2020, Rui Águas, que acompanhou a fase de preparação do combinado residente, afirmou que seria importante Cabo Verde vencer, porque dava um conforto maior, mas que terá agora de trabalhar para marcar na sua deslocação à Mauritânia. Para o técnico, Cabo Verde poderá ter vantagem em Nouakchott, pois qualquer deslize do adversário pode ser fatal. “Há que valorizar aquilo que foi feito”, observou Rui Águas, depois de reconhecer que a selecção residente teve pouco tempo de trabalho em conjunto. Janito Carvalho disse ter gostado do jogo da equipa nacional residente e que tudo está em aberto para conquistar a qualificação para o CHAN’2020 em Nouakchott. "Um grande jogo" Depois do empate a zero, o timoneiro nacional dos atletas residentes afirmou que “Cabo Verde fez um grande jogo”, salientando que ficou demonstrado que os jogadores que militam no futebol interno têm qualidades. Janito Carvalho lamenta a forma como oportunidades flagrantes foram desperdiçados pelos Tubarões Azuis. "Não é mau para o arranque da eliminatória”, disse no final da partida. Cabo Verde e Mauritânia empataram sábado à tarde, no Estádio Nacional, com uma fraca assistência, a zero, em jogo da primeira mão da primeira eliminatória de qualificação para o Campeonato Africano das Nações residente, CHAN’2020, a ser disputado na Etiópia.

