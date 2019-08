​Selecção realiza treino de adaptação ao relvado palco do jogo com a Mauritânia

A selecção nacional de jogadores residentes realizou, no final da manhã de quinta-feira, o último treino no território senegalês, para o jogo com a Mauritânia, a contar para a segunda mão de qualificação para o CHAN 2020, avança a FCF.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), o treino de ontem foi propositadamente realizado no final da manhã, para a equipa ambientar com o calor excessivo que irá encontrar na Mauritânia.

Segundo informações publicadas no site do organismo que rege o futebol nacional, todos os jogadores treinaram sem limitações, numa sessão técnica com a aposta na finalização. A equipa viajou ao início desta madrugada para a Mauritânia.

Hoje, às 16h00, hora de Cabo Verde, a selecção realiza o treino de adaptação ao relvado do Cheikha Boidiya, em Nouakchott.

Sábado é o dia do jogo entre Mauritânia e Cabo Verde a contar para a segunda mão de qualificação para o CHAN 2020. Para passar para a segunda eliminatória, Cabo Verde terá de vencer ou empatar, com golos, visto que na primeira mão, no passado sábado, no Estádio Nacional, na cidade da Praia, as duas selecções empataram a zero bolas.