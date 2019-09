Subá, Tiago e Henry excluídos da lista definitiva para o torneio UFOA

​A equipa técnica da selecção nacional de futebol definiu o grupo dos 21 jogadores que vão participar no Torneio da União das Federações Oeste Africana (UFOA), com as dispensas de Tiago, Subá e Henry.

Depois do último treino, realizado no Estádio da Várzea, que contou com os 24 convocados, Janito Carvalho comunicou a saída dos três jogadores, uma vez que o regulamento da competição permite a inscrição de apenas 21 atletas.

A selecção nacional viaja este sábado, para Dakar onde vai preparar o jogo de estreia, na próxima segunda-feira, 30, com a Costa do Marfim. No dia 5 de Outubro defronta a Nigéria.

O torneio da UFOA conta com um total de 22 jogos em 16 dias, e terá lugar em Thies, que fica a cerca de 90 minutos de Dakar (Senegal).

O modelo da competição assenta numa eliminatória disputada pelos 16 países através de sorteio, já efectuado, qualificando-se oito países para a segunda eliminatória, com os restantes oito países a disputarem um outro troféu denominado ‘Consolação’.

Participam na prova as selecções nacionais de Cabo Verde, Costa do Marfim, Benin, Burkina Faso Gâmbia, Gana, Guiné-Bissau, Guiné Conacri, Libéria, Mali, Marrocos, Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal e Togo.

A UFOA, competição destinada a jogadores residentes, é patrocinada pela cadeia de televisão norte-americana FOX Sports.

Lista definitiva:

Guarda-redes: Ken (Batuque São Vicente), Kelvi (Sporting da Praia) e Oblak (Acadêmica da Praia).

Defesas: Admar Almeida e Jacknick (Boavista da Praia), Panduru (Académica da Praia), Richy (Travadores), Jack (Batuque de São Vicente), Madjer e Gielson (Sporting da Praia)

Médios: Emerson (Travadores), Nuno Rocha (sem clube), Dário (Académica do Porto Novo), Fifa (Académica do Fogo), Rony (Sporting da Praia), Tchubasco (Santa Maria do Sal).

Avançados: Patchick (Ultramarina de São Nicolau), Alex (Celtic da Praia), Pibip (Mindelense), Xolote (Académica do Porto Novo), Erikson “Latche” Soares (Palmeira do Sal), Gogol (Santo Crucifixo de Santo Antão).