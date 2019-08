Selecção nacional de futebol participa no torneio UFOA

​A selecção cabo-verdiana de futebol vai ao Senegal disputar o Torneio da União das Federações Oeste Africana (UFOA), que se realiza de 28 de Setembro a 13 de Outubro, prova patrocinada pela cadeia de televisão FOX Sports.

Cabo Verde, de acordo com o sorteio realizado, recentemente em Dakar, irá defrontar na primeira eliminatória a Costa do Marfim, em partida agendada para o dia 30 de Setembro, no Estádio Last Dior, na cidade de Thies.

O torneio, segundo a Federação Cabo-verdiana de Futebol, conta com um total de 22 jogos, em 16 dias, e vai ser realizado em Thies, que fica a cerca de 90 minutos de Dakar.

O modelo competitivo assenta numa eliminatória disputada pelos 16 países através de sorteio, já efectuado, qualificando-se oito países para a segunda fase. Os restantes oito disputarão um outro troféu denominado ‘Consolação’.

Participam na prova as selecções nacionais de Cabo Verde, Costa do Marfim, Benin, Burkina Faso Gâmbia, Gana, Guiné-Bissau Guiné Conacri, Libéria, Mali, Marrocos Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal e Togo.