Senegal vence torneio UFOA

​A selecção do Senegal conquistou domingo, no Estádio Lat Dior, em Dakar, o torneio das Federações Oeste Africanas (UFOA) ao vencer no jogo da final a congénere do Gana por 3-1, nos pontapés da marca de grande penalidade.

Depois do empate sem golos durante o tempo regulamentar, no prolongamento os senegaleses marcaram aos 110 minutos, por intermédio de Yussouph Badji, mas os ganeses empataram volvidos dois minutos, por Joseph Esso, fazendo o 1-1 final. Nas grandes penalidades o Senegal destronou o Gana, que em 2017 realizou e venceu a UFOA, na final conquistada sobre o Nigéria com uma vitória por 4-1. A Nigéria vai realizar, em 2021 a próxima edição desta competição para jogadores residentes da África Ocidental. A selecção de Cabo Verde ficou na décima posição, ao perder na final do “Troféu Consolação” com a Guiné- Conacri por, por 4-3, nos pontapés de grandes penalidades, depois de um empate a zero durante o tempo regulamentar.

