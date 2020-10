Cabo Verde perde com Guiné Conacri por 2-1 em jogo de preparação para CAN’2021

A selecção cabo-verdiana de futebol perdeu hoje com a sua congénere da Guiné Conacri por 2-1, em jogo de preparação para eliminatórias do CAN’2021, numa partida disputada no Estádio de Algarve, Portugal.

Cabo Verde inaugurou o marcador com um golo de Lisandro Semedo apontado aos 39 minutos do primeiro tempo, mas logo no início da segunda metade da partida a Guiné Conacri empata por intermédio de Sory Kaba. Aos 67 minutos o avançado guineense Yady Bangoura marcou o golo que viria a dar a vitória ao combinado nacional da Guiné Conacri. Na quarta-feira, 07, a selecção cabo-verdiana de futebol venceu a sua congénere da Andorra por 2-1, partida disputada no Estádio Nacional de Andorra. Estes dois jogos amistosos serviram de preparação para a terceira e quarta jornada de qualificação para o CAN’2021, frente ao Ruanda.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.