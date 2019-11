Camarões e Cabo Verde empatam sem golos no primeiro jogo de apuramento para CAN2021

​Camarões, orientados pelo português António Conceição, e Cabo Verde, do compatriota Rui Águas, empataram esta quarta-feira, sem golos no primeiro encontro do grupo F de apuramento para a Taça das Nações Africanas 2021 (CAN) de futebol.

No Estádio Omnisports Ahmadou-Ahidjo, a seleção anfitriã da prova teve o ‘dragão’ Vincent Aboubakar na frente de ataque desde os 60 minutos, criou mais ocasiões e foi superior aos ‘tubarões azuis’, que não puderam contar com Zé Luís, também do FC Porto, Mário Évora e Elvis Mendes, devido a um atraso na ligação para a capital dos Camarões. O outro encontro da ‘poule’ entre Moçambique e Ruanda apenas se disputa na quinta-feira, pelas 16:00.

