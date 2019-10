Selecção nacional inicia a qualificação para o CAN’2021 nos Camarões

O jogo Camarões x Cabo Verde, referente à primeira jornada do Grupo F, para o CAN’2021, de acordo com a calendarização da Confederação Africana de Futebol (CAF), será disputado numa quarta-feira, 13 de Novembro, em Yaoundé. Cinco dias depois, 18, uma quarta-feira, o combinado nacional volta à casa para fazer a recepção à equipa nacional de Moçambique no Estádio Nacional, em Monte Vaca, Achada São Filipe.

Já é certo que a selecção cabo-verdiana de futebol concentra-se em Portugal, em Novembro, no estágio de preparação para o jogo com a sua congénere dos Camarões para a jornada inaugural do Grupo F de qualificação para o Campeonato Africano das Nações, CAN’2021.

O seleccionador nacional de futebol explicou que por se jogar primeiramente fora de portas, implica que a selecção se concentre em Portugal para o seu jogo inaugural, com o propósito de “encurtar um bocadinho o tempo que já é pouco”, já que a grande maioria dos jogadores selecionáveis jogam nos clubes europeus.

Admite, Águas, que as datas tenham sido favoráveis, primeiramente porque “são muito cedo e não permite espaços para trabalhar minimamente”, mas promete trabalhar a equipa cabo-verdiana no que for possível.

Em relação ao jogo com Moçambique, na capital cabo-verdiana, Rui Águas mostrou-se apreensivo pelo facto de a CAF agendar a partida para uma segunda-feira, mas disse esperar que “haja alguma tolerância neste dia que permite a equipa ter confortos em casa e que normalmente transporta as vitórias”.

Cabo Verde está inserido no Grupo F e para além dos Camarões (país anfitrião do CAN’2021) e Moçambique, tem ainda pela frente o Ruanda.

No Grupo F os Camarões estão automaticamente qualificados, na qualidade de anfitrião da Copa pelo que se classificarem em primeiro lugar, passam juntamente com o segundo classificado.

Se os Camarões ficarem em segundo no grupo, qualificam-se juntamente com o primeiro lugar do grupo, mas se terminarem a fase de grupo em terceiro ou quarto lugar, qualificam-se juntamente com o primeiro do grupo, o que significa que apenas uma seleção passa no Grupo F.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 934 de 23 de Outubro de 2019