Cabo Verde perde com Angola no jogo de estreia no CAN’2021

A selecção cabo-verdiana de andebol perdeu hoje por 39-14, com a Angola, no jogo de estreia no 24º Campeonato Africano das Nações, CAN’2021, que acontece nos Camarões.

Em partida referente à primeira jornada do Grupo C, realizada no polivalente Palácios e dos Desportos de Yaoundé, as comandadas de Ana Seabra não souberam contrariar o maior poderio físico das actuais campeãs africanas e terminaram a primeira parte a perder por 16-05. A segunda parte foi mais do mesmo, mantendo-se o domínio das angolanas e muitos erros da equipa nacional, o que acabou por ditar a vitória, por 39-14, da selecção de Angola. Depois desta derrota, Cabo Verde terá pela frente, na sexta-feira, 11 a equipa nacional do Congo. O 24º Campeonato Africano das Nações realiza de 08 a 18 de Junho em Yaoundé, Camarões.

