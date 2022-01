Cabo Verde defronta hoje os Camarões em jogo decisivo de apuramento para oitavos-de-final

A selecção nacional futebol entra em campo hoje para o derradeiro jogo do grupo A do Campeonato Africano das Nações (CAN’2021), para defrontar os Camarões e a não depender de si para conseguir a passagem à próxima fase.

A partida está agendada para as 15:00 (hora de Cabo Verde), no Estádio Olembe, em Youandé, nos Camarões e Cabo Verde mais uma vez não vai contar com o seleccionador nacional Bubista, que neste sábado, 15, voltou a testar positivo à covid-19.

Por isso, no banco dos suplentes vai estar, mais uma vez, o treinador-adjunto Humberto Bettencourt que, segundo comunicado da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) não vai contar com Nuno Borges, que continua infectado com o novo coronavírus.

No último treino antes do jogo, realizado este domingo, 16, a equipa técnica não contou com Marco Soares, Steve Furtado e Ryan Mendes entregues ao departamento médico, e Júlio Tavares que é dúvida para a partida.

Na antevisão do jogo, Humberto Bettencourt sublinhou que este jogo é de “extrema importância” para as aspirações de Cabo Verde na prova por estar em causa a passagem para os oitavos-de-final.

“Sabemos das dificuldades que vamos encontrar mas o nosso foco vai estar sempre em nós, de modo a conseguirmos um resultado positivo”, frisou.

Já o capitão Marco Soares disse que, não obstante as dificuldades do jogo, o objectivo é passar para a próxima fase.

“Estamos preparados para o jogo e com foco e concentração com certeza iremos conseguir o nosso objectivo”, assegurou Marco Soares.

A selecção dos Camarões lidera o grupo com seis pontos, seguidos por Burkina Faso e Cabo Verde (03) e Etiópia ainda sem qualquer ponto.

Para conseguir o apuramento e Cabo Verde precisa vencer e torcer por uma derrota ou empate do Burkina Faso ante à Etiópia, partida a ser disputada às 18:00, também no Estádio Olembe.

Em caso de derrota fica a espera de uma vaga entre os quatro melhores terceiros classificados dos seis grupos e com um empate também precisaria de uma derrota do Burkina Faso.

De acordo com o regulamento da Confederação Africana de Futebol (CAF), passam à próxima fase os dois primeiros classificados de cada grupo, mais os quatro melhores terceiros classificados.

Esta é a terceira participação de Cabo Verde numa fase final do CAN, depois das presenças em 2013, na África do Sul, e 2015, na Guiné Equatorial.

A 33ª edição do Campeonato Africano das Nações (CAN’2021) conta com a participação das 24 melhores selecções do continente.

A selecção da Argélia, que integra o grupo E com os combinados da Serra Leoa, Guiné Equatorial e Costa do Marfim, foi a vencedora da última edição, realizada em 2019, no Egipto.