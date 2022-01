Dia D para os Tubarões Azuis. Começa hoje o CAN’2021

​​Cabo Verde estreia hoje e enfrenta a Etiópia na Taça das Nações Africanas (CAN’2021) que inicia este domingo e vai decorrer até 06 de Fevereiro nos Camarões. O jogo referente à primeira jornada do grupo A acontece às 18:00, no Estádio Paul Biya, em Yaoundé, nos Camarões.

Para esta partida, os “Tubarões Azuis”, nome por que é conhecida a selecção nacional de futebol, não podem contar com o seleccionador nacional Bubista, que se encontra em Cabo Verde a recuperar da covid-19.

Para além do treinador, o guarda-redes Vozinha e Keven Gomes, o defesa central Ponck e dos avançados Lisandro Semedo e Willis Furtado também estão a recuperar da infecção por sars-cov-2.

São igualmente baixas para esta partida, os futebolistas Keven Ramos e Gilson Tavares que, na sexta-feira,08, testaram positivo à covid-19.

Segundo a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), no último treino antes da estreia na competição, realizado na noite de sábado, 08, o atacante Vagner Dias, convocado para o lugar do lesionado Djaniny, foi integrado e faz parte das opções da equipa técnica.

O atacante Ryan Mendes, que já se encontra nos Camarões esteve igualmente no relvado, mas não treinou, sendo que o lateral Steve Furtado ainda se recupera de lesão e é dúvida para o jogo.

Cabo Verde vai participar pela terceira vez numa fase final do CAN, depois das presenças em 2013, na África do Sul, e 2015, na Guiné Equatorial.

O jogo inaugural será entre o país anfitrião, os Camarões, e o Burkina Faso no Estádio de Olembé em Yaoundé, a capital camaronesa, num jogo a contar para o Grupo A.

O Campeonato Africano das Nações de futebol arranca hoje nos Camarões, após dois adiamentos. A prova deveria ter tido lugar em 2019, mas foi adiada devido aos atrasos na construção das infra-estruturas, e depois foi adiada uma segunda vez devido à Covid-19, isto quando o CAN deveria ter decorrido em Janeiro de 2021.