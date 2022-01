​Cabo Verde estreia-se a vencer no CAN’2021

A selecção nacional de futebol venceu hoje a congénere da Etiópia, por 1-0, em jogo de estreia na 33ª edição do Campeonato Africano das Nações (CAN), que decorre de hoje a 6 de Fevereiro, nos Camarões.

Em jogo a contar para a primeira jornada do Grupo A, realizada no Estádio Paul Biya Olembe, em Yaoundé, o único golo da partida foi apontado aos 45+1 minutos, por Júlio Tavares, na finalização de um cruzamento do avançado Garry Rodrigues.

Apesar da superioridade numérica, devido à expulsão, aos 12 minutos, do defesa etíope Yared Bayed, os Tubarões Azuis não conseguiram ampliar a vantagem no marcador.

No outro jogo, que marcou a abertura da competição, também a contar para o grupo A, os Camarões, selecção anfitriã, venceram o Burkina Faso por 2-1, com dois tentos de Aboubakar, avançado do Al Riyadh da Arábai Saudita, que teve passagem pelo FC Porto, de Portugal.

A Selecção dos Camarões e os Tubarões Azuis lideram o grupo A, com 3 pontos.

No próximo jogo, a 13 de Janeiro, os Camarões defrontam a Etiópia, enquanto Cabo Verde mede forças com o Burkina Faso.

Esta é a terceira participação de Cabo Verde numa fase final do CAN, depois das presenças em 2013, na África do Sul, e 2015, na Guiné Equatorial.

A 33ª edição do CAN conta com participação de 24 melhores selecções do continente.