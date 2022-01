Júlio Tavares e Elber Évora reforçam Tubarões Azuis

​O avançado Júlio Tavares e o guarda-redes Elber Évora foram as novidades no treino de sexta-feira, 07, da selecção nacional nos Camarões, o segundo efectuado no anexo do Estádio Olembe,antes do arranque da 33.ª edição da Taça das Nações Africanas.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), os dois futebolistas chegaram aos Camarões a tempo de participarem no segundo treino dos Tubarões Azuis. Através de uma publicação na sua página no Facebook, a FCF indica que a comitiva foi submetida a testes PCR, os futebolistas Keven Ramos e Gilson Tavares testaram positivo para covid-19 e vão falhar o jogo de domingo frente à Etiópia, partida que assinala a estreia de Cabo na Taça Africana das Nações (CAN’2021). Cabo Verde está integrado no Grupo A da CAN’2021, juntamente com Etiópia, Burquina Faso e os anfitriões Camarões. Trata-se da terceira presença dos Tubarões Azuis na fase final da maior competição africana a nível de selecções. A 33.ª edição da Taça das Nações Africanas, que vai decorrer até 06 de Fevereiro nos Camarões estava marcada para 2021, mas foi adiada para 2022, mantendo-se a designação CAN’2021, para não coincidir com a Copa América e o Euro2020, que foram adiados devido à pandemia de covid-19.

