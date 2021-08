Futebol/CAN´2021: Cabo Verde no Grupo A com os Camarões, Burkina Faso e Etiópia

A selecção cabo-verdiana de futebol integra o Grupo A do CAN 2021, juntamente com as congéneres de Camarões, Burkina Faso e Etiópia , conforme o sorteio realizado hoje, nos Camarões, pela Confederação Africana de Futebol (CAF).

A fase final do CAN’2021 vai ser disputada de 09 de Janeiro a 06 de Fevereiro nos Camarões e vai contar com a participação de 24 selecções africanas. Cabo Verde vai fazer a sua estreia na prova no dia 09 de Janeiro com a Etiópia, no dia 13 defronta a Etiópia e termina a fase de grupos a 17 de Janeiro com os Camarões, a selecção anfitriã. Os Leões Indomáveis, como é conhecida o combinado camaronês , já venceram a competição por cinco ocasiões (1984, 1988, 2000, 2002 e 2017), e são, a priori, a selecção mais forte do grupo, pelo que Cabo Verde, Etiópia e Burkina Faso vão tentar o segundo lugar ou o melhor terceiro, que também dá acesso aos oitavos de final. Das selecções que integram este grupo, a equipa dos Camarões é a melhor classificada no ranking da FIFA, ocupando a 54ª posição, seguido de Burkina Faso (62) Cabo Verde (77) e Etiópia (137). Cabo Verde vai participar pela terceira vez numa fase final do CAN, depois das presenças em 2013, na África do Sul, e 2015, na Guiné Equatorial. Divisão dos grupos Grupo A: Camarões, Burkina Faso, Etiópia, Cabo Verde Grupo B: Senegal, Zimbábue, Guiné- Conacry, Malawi, Grupo C: Marrocos, Gana, Comores, Gabão Grupo D: Nigéria, Egipto, Sudão, Guiné- Bissau Grupo E: Argélia, Serra Leoa, Guiné Equatorial, Costa do Marfim Grupo F: Tunísia, Mail, Mauritânia, Gâmbia

