Selecção nacional de andebol viajou hoje para Camarões

A selecção nacional de andebol sénior feminina deixou o país, na manhã de hoje, com destino a Camarões, onde vai competir no 24º Campeonato Africano das Nações (CAN’2021) que se realiza de 08 a 21 do corrente mês.

A anteceder esta deslocação, toda a comitiva cabo-verdiana foi submetida a testes PCR de despistagem ao novo coronavírus que resultaram negativos a todos os integrantes da caravana, que trabalharam em circuito fechado no sistema de bolhas nas últimas semanas.

Para a sua primeira participação de sempre na maior montra do andebol feminino, a selecionadora Ana Seabra conta com o serviço de 18 atletas, das quais 15 residentes e três reforços provenientes de Portugal.

De acordo com a programação da Confederação Africana de Andebol, Cabo Verde estreia-se na quarta-feira, 9, ante a sua congénere de Angola em jogo do Grupo C, para voltar à quadra na sexta-feira, 11, para defrontar a equipa nacional do Congo.

Este grupo ficou reduzido a três equipas, depois da desistência à última da hora” do combinado nacional da Argélia.

A selecção cabo-verdiana de andebol feminina partilha com as equipas nacionais de Angola, Congo e Argélia o Grupo C do 24º Campeonato Africano das Nações, que se realiza de 8 a 18 de Junho em Yaoundé, Camarões.

Lista final das 18 convocadas:

Guarda Redes: Célia (Atlético, São Vicente), Niny (Seven Stars, São Vicente) e Isandra (ABC, Santiago Sul)

Ponta direita: Kiara (ABC, Santiago Sul) e Jorgeana (ABC, Santiago Sul)

Ponta esquerda: Xula (ABC, Santiago Sul)

Pivot’s: Wendy (Seven Stars, Santiago Sul), Josina (Amarante, São Vicente) e Lisiane (Atlético, São Vicente).

Central: Marly (Amarante, São Vicente), Cely (ABC, Santiago Sul), Odete (Madeira SAD, Portugal).

Laterais: Suzana (ABC, Santiago Sul), Rosa (Seven Stars, Santiago Sul) Lôla (Amarante, São Vicente), Txumas (ABC, Santiago Sul), Nádia (Assomada, Portugal) e Miriam (Assomada, Portugal).