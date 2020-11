Cabo Verde defronta Ruanda

A selecção de Cabo Verde defronta hoje o Ruanda em Kigali, em jogo agendado para as 12h00. Em caso de vitória os Tubarões Azuis sobem ao segundo lugar do grupo de qualificação ao CAN’2021.

O líder da classificação do Grupo F, Camarões, já está qualificado para a CAN’2021 por se tratar do país anfitrião da competição. O segundo lugar do grupo dá qualificação automática à CAN, daí a importância do jogo de hoje para o futuro do grupo.

A selecção de Cabo Verde realizou na tarde de segunda-feira, 16, o seu último treino antes do jogo, no Ruanda, e o seleccionador Bubista prometeu apresentar uma equipa “na máxima força” para regressar às vitórias.

De acordo com informações avançadas à Inforpress pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), no seu último treino no Estádio Municipal de Kigali, palco do jogo desta terça-feira, a selecção pôde contar com todos os convocados.

Entretanto, a selecção dos Camarões foi a Moçambique vencer por 2-0, com golos de Aboubacar, ex-FC Porto (24 minutos) e Ouambe (67 minutos), em partida realizada no Estádio Nacional do Zimpeto, a contar para a quarta jornada do Grupo F de qualificação para o CAN-2021, de que Cabo Verde faz parte.

Moçambique tinha perdido na última quinta-feira em Douala, Camarões, por 1-4, no mesmo dia em que Cabo Verde empatara a zero, no Estádio Nacional, na Cidade da Praia, com o Ruanda.

Cabo Verde ocupa o terceiro lugar com três pontos, somatório dos empates nas três partidas que disputou, o Ruanda está no quarto e último lugar com um ponto, neste grupo liderado pelos Camarões com 10 pontos e seguida de Moçambique com quatro.

O jogo Ruanda – Cabo Verde realiza-se às 15h00 locais (12h00 de Cabo Verde).

Com os Camarões automaticamente qualificados, na qualidade do país anfitrião, resta, assim, apenas uma vaga, para o segundo classificado do Grupo F, se qualificar para o CAN’2021.