Cabo Verde joga hoje passagem aos quartos-de-final da competição

A selecção nacional de futebol joga hoje com a congénere do Senegal a passagem aos quartos-de-final do Campeonato Africano das Nações (CAN’2021), que decorre nos Camarões.

A partida está marcada para 15:00 (hora de Cabo Verde), no Estádio Kouekong, em Bafoussam, e antes do último treino, conforme a FCF, 14 jogadores tiveram gastroenterite provocada por uma intoxicação alimentar.

Mesmo assim, acrescenta a mesma fonte, o selecionador nacional Bubista contou com todos os jogadores, à excepção do guarda-redes Elber Évora, que ainda recupera da intoxicação.

Cabo Verde qualificou-se para os oitavos-de-final do CAN’2021 na qualidade de um dos quatro melhores terceiros classificados dos seis grupos.

Na primeira fase, a selecção nacional terminou na terceira posição do grupo A, com quatro pontos, Camarões, no primeiro lugar, com sete pontos, e Burkina Faso, no segundo, com quatro, conseguiram a passagem directa aos oitavos de final.

De acordo com o regulamento da Confederação Africana de Futebol (CAF), passam à próxima fase os dois primeiros lugares de cada grupo, mais os quatro melhores terceiros classificados.

Esta é a terceira participação de Cabo Verde numa fase final do CAN, depois das presenças em 2013, na África do Sul, e 2015, na Guiné Equatorial.

A 33ª edição do Campeonato Africano das Nações (CAN’2021) conta com a participação das 24 melhores selecções do continente.

A selecção da Argélia, que integra o grupo E com os combinados da Serra Leoa, Guiné Equatorial e Costa do Marfim, foi a vencedora da última edição, realizada em 2019, no Egipto.