Cabo Verde perde com o Senegal e diz adeus à CAN2021

A selecção nacional de futebol ficou hoje fora do Campeonato Africano das Nações (CAN’2021) ao perder, por 2-0, com a congénere do Senegal, em jogo dos oitavos-de- final da competição.

Em partida realizada no Estádio Kouekong, em Bafoussam, o seleccionador Bubista promoveu a estreia a titular do atacante Ryan Mendes e a entrada de Garry Rodrigues, numa semana em que surgiu um surto de gastroenterite, provocada por intoxicação alimentar, no seio da delegação cabo-verdiana.

Nesta sua estreia no banco de suplentes, o seleccionador nacional viu, logo no dealbar da partida, o avançado Sadio Mané fazer tremer o poste do guarda-redes cabo-verdiano Vozinha.

O maior domínio do Senegal ficou ainda mais avassalador com a expulsão, aos 20 minutos, do médio cabo-verdiano Patrick Andrade, numa decisão em que o juiz argelino Laulou Benbraham teve que recorrer ao vídeo-árbitro.

Em inferioridade numérica, o treinador Bubista arrumou as “peças”, reagrupando os jogadores, conseguindo terminar a primeira parte com um empate sem golos e sem nenhum remate para a baliza do guarda-redes senegalês Mendy.

Na segunda parte, aos 57 minutos mais uma contrariedade para a equipa cabo-verdiana com a expulsão de Vozinha, também através do vídeo-árbitro, após uma disputa de bola, à entrada da grande área, com Sadio Mané.

O guarda-redes suplente Márcio Rosa entrou para o lugar de Garry Rodrigues e com nove jogadores, o atacante do Liverpool Sadio Mané inaugurou o marcador para, em cima do minuto 90, Bamba Dieng fazer o 2-0, resultado com que terminou a partida.

Nos quartos-de-final, o Senegal vai defrontar o vencedor do jogo entre o Mali e a Guiné Equatorial, a disputar-se esta quarta-feira, 26, onde também já estão definidos os confrontos Burkina Faso – Tunísia e a estreante Gâmbia contra a selecção anfitriã, os Camarões.

Esta foi a terceira participação de Cabo Verde numa fase final do CAN, depois das presenças em 2013, na África do Sul, e 2015, na Guiné Equatorial.

A 33ª edição do Campeonato Africano das Nações (CAN’2021) conta com a participação das 24 melhores selecções do continente.

A selecção da Argélia foi a vencedora da última edição, realizada em 2019, no Egipto.