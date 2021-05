Andebol: Ana Seabra é a nova seleccionadora da selecção feminina de Cabo Verde

Ana Seabra, considerada uma das referências do andebol feminino português, é a nova seleccionadora de Cabo Verde de andebol feminino e chega ao país no próximo sábado, 15, para orientar o combinado crioulo rumo ao CAN’2021.

O presidente da Federação Cabo-verdiana de Andebol, Tony Teixeira, avançou à Inforpress que se trata de uma opção conseguida praticamente em cima da hora e que a nova seleccionadora chega a Cabo Verde no quadro de uma cooperação existente entre as federações de andebol de Cabo Verde e Portugal a um custo muito aceitável.

Tony Teixeira disse que a nova seleccionadora chega a Cabo Verde focada no projecto Campeonato Africano das Nações, CAN’2021, que se realiza de 08 a 18 de Junho em Yaoundé (Camarões), mas que a Federação está apostada no ciclo olímpico, pelo que quer dar o tempo a Ana Seabra para depois debruçar-se sobre qualquer contratação neste quadro de 2024.

Ana Seabra, segundo plano federativo, vai iniciar os trabalhos com a pré-selecção já a 16 do corrente, logo após a sua chega ao arquipélago, com um grupo reduzido na Cidade da Praia para depois seguir à ilha do Sal para aventar a possibilidade da integração de uma ou outra jogadora no plano final dos trabalhos, já que neste momento as pré-convocadas trabalham baseadas na Praia, no Sal e em São Vicente.

Antiga capitã da selecção de andebol de Portugal, Ana Seabra é considerada uma das “grandes figuras” da história do andebol feminino português, e afigura-se como atleta mais internacional de sempre das quinas.

Com 215 internacionalizações pelas selecções nacionais de Portugal, 176 delas pela selecção A, Seabra fez parte da geração de ouro que conseguiu o inédito apuramento para o Campeonato da Europa de 2008.

Numa carreira de sucesso quase toda passada em Portugal, a agora seleccionadora de Cabo Verde foi recentemente seleccionadora de Portugal em sub-18 feminina, aliada à profissão de professora.

No palmarés como jogadora, Ana Seabra tem 11 Campeonatos Nacionais de Portugal, nove Taças de Portugal e oito Supertaças.

A selecção cabo-verdiana de andebol feminina partilha com as equipas nacionais de Angola, Congo e Argélia, o Grupo C do 24º Campeonato Africano das Nações e tem a sua estreia nesta montra africana calendarizada para 09 de Junho frente às angolanas.