Selecção encerra estágio em Portugal com vitórias nos três jogos-treino

A selecção cabo-verdiana de andebol concluiu domingo em Portugal a primeira etapa do estágio para o Mundial do Egipto’2021 com vitórias nos jogos-treino com a selecção portuguesa de sub-21, o Sanjoanense e uma equipa de Israel.

Realizado de 02 a 08 do corrente mês, o seleccionador de Cabo Verde sénior masculino da modalidade traçou um balanço “muito positivo” do estágio, “sem qualquer contratempo” no aspecto físico e de saúde, pelo que “os objectivos preconizados foram atingidos” neste estágio realizado no Porto e onde foram introduzidos “alguns princípios fundamentais do jogo”.

José Tomaz disse que o grupo assimilou as técnicas, ainda que reconheça ser insuficiente em apenas uma semana afinar todos os processos, mas enalteceu os avanços alcançados, sobretudo no aspecto da organização defensiva “já com alguma eficiência”, pelo que considerou que Cabo Verde caminha para dar “passos importantes” a este nível mundial.

O seleccionador prometeu, para os próximos estágios, previstos para serem realizados em Dezembro nas cidades portuguesas de Nazaré e Lisboa atingir objectivos pretendidos, para que o combinado nacional consolide o seu jogo, para uma “boa presença” no Mundial.

O estágio do Porto ficou manchado pelo facto de o seleccionador contar apenas com os 18 pré-convocados que residem no estrangeiro, já que aos cinco atletas residentes foi-lhes rejeitado o visto de entrada em Portugal, o que levou o grupo de trabalho a unir-se para enviar uma mensagem “de força e de solidariedade” aos atletas retidos.

O Mundial do Egipto realiza-se de 13 a 31 de Janeiro nas cidades egípcias do Cairo e Alexandria, e Cabo Verde vai disputar o Grupo A juntamente com as selecções nacionais da Alemanha, Hungria e Uruguai.

Cabo Verde afigura-se como uma das 32 selecções do mundo qualificadas para o 27º Campeonato do Mundo do andebol em sénior masculino.