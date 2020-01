Cabo Verde qualifica-se para as meias-finais do 24º Campeonato Africano

A selecção cabo-verdiana de andebol masculina qualificou-se este domingo para as meias-finais do 24º Campeonato Africano das Nações, CAN’2020, que decorre na Tunísia, após vencer a Costa do Marfim e beneficiar da vitória da Tunísia ante Camarões.

Cabo Verde assegurou a sua segunda vitória e consecutiva, desta feita frente a Costa do Marfim por 29-26, e carimbou a passagem para a fase final, depois do triunfo dos anfitriões da Tunísia sobre Camarões por um expressivo 41-21, em jogo de encerramento da terceira e última jornada do Grupo C.

Na vitória de Cabo Verde sobre a Costa do Marfim, o andebolista Leandro Semedo foi eleito o “Player of the Match”, (Homem do Jogo).

Cumprida a terceira jornada, a anfitriã Tunísia somou três vitórias em outras tantas partidas, seguida de Cabo Verde com dois triunfos e uma derrota (frente aos tunisinos na jornada inaugural), sendo que pelo caminho ficaram Camarões, com uma vitória e duas derrotas, e Costa de Marfim que somou desaires nas três partidas.

Com esta junção de resultados, a selecção de Cabo Verde posiciona-se entre as oito melhores selecções africanas, logo na sua estreia numa fase final do CAN.

Passaram para as meias-finais as selecções nacionais do Egipto e RD Congo (Grupo A), Angola e Gabão (B), Tunísia e Cabo Verde (C), e Argélia e Marrocos (D).

As meias-finais serão disputadas já nesta segunda-feira, 20, e Cabo Verde vai defrontar a selecção nacional da Argélia, em partida calendarizada para às 16:00 locais (14:00 de Cabo Verde), no “Salle Hall Rades”.

De acordo com o regulamento da Confederação Africana de Andebol (CAHB, na sigla em inglês), os seis primeiros qualificados desta prova qualificam-se para o Campeonato do Mundo da modalidade, ao passo que o vencedor do CAN’2020 apura-se automaticamente para os Jogos Olímpicos de Tóquio’2020.