Cabo Verde no Mundial de Andebol

​A selecção cabo-verdiana de andebol sénior masculina venceu esta sexta-feira a sua congénere da RD Congo por 32-30 no 24º Campeonato Africano das Nações que decorre na Tunísia e qualificou-se pela primeira vez na sua história para um Campeonato do Mundo da modalidade que vai decorrer, em 2021, no Egipto.

Em partida disputada no “Salle Multidisciplinauires de Radés”, as selecções nacionais de Cabo Verde e RD Congo terminaram os 60 minutos regulamentares empatadas a 25 golos, sendo que ao intervalo a turma crioula perdia pela margem de três pontos, 15-12. Na segunda etapa, Cabo Verde virou o jogo a seu favor para vencer este período por 13-10, pelo que com o empate a 25 pontos, foi necessário o recurso ao prolongamento, etapa na qual Cabo Verde levou de vencida RD Congo por 7-5, fechando o marcador no 32-30. Com esta vitória, a selecção de Cabo Verde assegura a sétima posição, logo na sua primeira aparição no Campeonato Africano das Nações da modalidade. Já as selecções nacionais do Egipto e da Tunísia apuraram-se, ainda esta tarde, para a final do CAN’2020 ao eliminarem Argélia e Angola, respectivamente, por 30-27 e 39-23 nos jogos das meias-finais. Enquanto isto, nos jogos de classificação, Quénia bateu a Zâmbia por 28-17, Marrocos derrotou Gabão por 31-27, Líbia levou de vencida a Costa do Marfim por 32-25, ao passo que a Nigéria venceu Camarões por 33-29.

