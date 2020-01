Cabo Verde em 5º lugar na CAN de Andebol

A selecção cabo-verdiana de andebol despediu-se do 24º Campeonato Africano das Nações com uma vitória sobre Marrocos por 37-28 na Tunísia, em jogo da disputa da quinta posição da maior prova do continente da modalidade.

Ao intervalo a selecção cabo-verdiana já vencia os marroquinos por 18-13, pelo que o combinado dos Marrocos terminou esta prova no sexto lugar, logo depois dos crioulos.

O internacional cabo-verdiano Walter Furtado foi eleito o “Player of the Match” (Homem do Jogo).

A vitória do combinado cabo-verdiano sobre Marrocos surgiu precisamente no dia seguinte da selecção nacional ter assegurada na sexta-feira, a sua qualificação no Campeonato do Mundo de 2021, que vai ter lugar no Egipto, depois de bater a RD Congo por 32-30.

A selecção de Cabo Verde fez história logo a sua primeira participação no Campeonato Africano das nações, pelo que foi considerada a equipa sensação deste 24º CAN, cujo vencedor vai ser conhecido este domingo após a final entre o Egipto e a Tunísia.

Já o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares vai ser disputado entre as selecções nacionais da Argélia e de Angola.