37 atletas representarão Cabo Verde em Rabat 2019

Cabo Verde vai participar nos Jogos Africanos de Rabat, que acontecem de 19 a 31 deste mês, em Marrocos. O nosso país vai participar com 37 atletas, à procura da melhor prestação de sempre, de olhos postos nos Jogos Olímpicos de Tokio 2020.

Cabo Verde participará nas modalidades de Atletismo, Taekwondo, Voleibol indoor masculino, Karaté, Boxe e Xadrez. Os atletas nacionais estarão entre os desportistas de 54 países, provenientes de toda a África, tendo como chefe de missão Carlos Albino Santos.

No atletismo, Cabo Verde estará representado por Jordin Andrade, Samuel Freire, Carla Mendes, Ruben Sança e Eveline Sanches. No boxe, Davilson Morais, Nancy Moreira, Albertino Monteiro, Sergio Rodrigues, Gelson Semedo, Wilson Semedo e Carlos Silva.

No xadrez, os escolhidos são Loedi Gomes, Luis Carlos Moni, Honorina Morais e Joel Pires. No karaté, Danisia Conceição, Jose Gonçalves, Emilize Soares e Jelson Varela. No Taekwondo, a lista forma-se com Sofia Reis, Nicalas Fernandes, Mbaye Massalick, Vania Timas e Sanderson Vicente.

Já no voleibol, a selecção recaiu sobre Nivaldo Alves, Steven Alves, Valter da Luz, Valdir dos Reis, Danilo Évora, Admilson Melo, Elvim Ferreira, Carlos Furtado, Delson Gomes, Victor Sanches, Jeaniny Santos e Helder Spencer.

Este evento multidesportivo reúne atletas do mais alto nível de todo o continente. Em Rabat, Marrocos, são esperados cerca de seis mil desportistas, além de delegados de cada país, jornalistas e espectadores.

Os Jogos Africanos são realizados a cada quatro anos, em 29 modalidades, 17 das quais qualificáveis para os Jogos Olímpicos de Tokio 2020.

Esta participação de Cabo Verde conta com o apoio do Comité Olímpico Cabo-verdiano e do Governo, através da Direcção-geral dos Desportos.