Selecção de Cabo Verde estagia em Portugal para o CAN’2020

​A selecção cabo-verdiana de andebol encontra-se em Portugal onde iniciou segunda-feira última, no Centro de Estágio de Cruz Quebrada, o estágio de preparação para o 24º Campeonato Africano das Nações, CAN’2020, que se realiza na Tunísia.

O estágio do combinado crioulo decorre de 6 a 14 do corrente. A equipa técnica convocou a maioria dos atletas residentes em Portugal e tem um plano de trabalho que passa pela realização de treinos bi-diários, com o propósito de construir um grupo forte, capaz de disputar os melhores lugares.

O CAN’2020 realiza-se de 16 a 21 do corrente na Tunísia. Cabo Verde partilha o Grupo C com as equipas nacionais da Tunísia, Costa do Marfim e Camarões. O combinado crioulo vai marcar a sua estreia inédita nesta que é a maior competição africana da modalidade em termos de nações.

A selecção de Cabo Verde está a ser treinada pelo técnico português José Tomás que sucede o seu conterrâneo Luís Monteiro, técnico que deixou o combinado cabo-verdiano, alegando motivos profissionais.

Portugal, com 14 jogadores convocados domina a lista, seguida de Cabo Verde, da Alemanha, da Espanha, e da França, com uma chamada cada.

