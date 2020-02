Andebol : Guarda-redes da selecção nacional reforça equipa espanhola de Liberbank Cantabria Sinfín

A equipa da primeira divisão espanhola de Liberbank Cantabria Sinfín contratou o guarda-redes da selecção de Cabo Verde de andebol, Élcio Fernandes, para os seus serviços.

Este é o primeiro reflexo da boa prestação da selecção de Cabo Verde de andebol no CAN’2020 realizado em Janeiro na Tunísia, onde a selecção nacional surpreendeu a África ao classificar-se no quinto lugar.

O guarda-redes crioulo, que representava a equipa da segunda divisão portuguesa deixa assim a equipa da Juve Desportiva Lis (Portugal) para jogar na primeira divisão de Espanha.

A contratação do guarda-redes de 23 anos, 1,94 metros, foi anunciada por este clube espanhol e o jogador crioulo irá ficar no clube até ao final da época na Liga Sacyr ASOBAL, que começa neste fim de semana e termina em Maio. O Liberbank Cantabria Sinfín ocupa o 13º lugar, com 11 pontos, no universo das 16 equipas da primeira liga espanhola da modalidade.

Assim como Fernandes, muitos dos jogadores que re­pre­sentaram Cabo Verde no CAN’2020 na Tunísia e que ajudaram o país a surpreender a África nesta competição, estão a ser sondados por diversos clubes da Europa e não só.

