Cabo Verde perde com a Hungria em jogo de estreia no Mundial do Egipto

A selecção cabo-verdiana de andebol perdeu esta sexta-feira, 15, frente à sua congénere da Hungria por 34-27 em jogo de estreia no 27º Campeonato do Mundo da modalidade, que decorre no Egipto.

Em partida a contar para a primeira jornada do Grupo A, Cabo Verde entrou muito nervoso e, nos primeiros quatro minutos, já perdia por 5-0. A parir daí, a turma nacional começou a equilibrar e Gualther Furtado marcou o primeiro golo de Cabo Verde num campeonato do Mundo, reduzindo para 5-1, mas a Hungria manteve-se à frente do marcador até ao final da primeira parte, que terminou com o placar de 19-14. Na segunda parte, os húngaros continuaram a dominar e aproveitaram o cansaço dos cabo-verdianos para gerir o resultado, acabando por vencer a partida com a diferença de sete golos (34-27). Apesar de contar com apenas 11 jogadores disponíveis, devido ao surto da covid-19 que impossibilitou 10 dos 21 seleccionados de viajarem para o Egipto, a turma nacional fez uma boa partida, não obstante ter “pecado” muito nas finalizações. A anteceder esta partida, para o mesmo grupo, a Alemanha venceu o Uruguai por 43-14 e passa a liderar este grupo com dois pontos, os mesmos que a Hungria. A selecção nacional volta a entrar em campo no próximo domingo, 17, para defrontar a Alemanha e termina a sua participação nesta primeira fase no dia 19 de Janeiro, medindo forças com o Uruguai. Cabo Verde é uma das 32 selecções do mundo qualificadas para o 27º Campeonato do Mundo de andebol em sénior masculino.

