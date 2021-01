Andebol: Capitão Leandro Semedo lesiona-se e fica fora dos treinos por dez dias

O capitão da selecção cabo-verdiana de andebol masculina, Leandro Semedo, sofreu uma lesão no tendão de Aquiles no estágio que decorre em Portugal e inspira preocupação para o Mundial do Egipto a ser disputado já este mês.

De acordo com as primeiras observações clínicas, Leandro Semedo deverá ficar ausente dos treinos físicos por um período de dez dias, pelo que o seleccionador de Cabo Verde, José Tomaz, admitiu que o experiente jogador não estará na sua máxima forma para o Campeonato do Mundo, que terá início no dia 13 de Janeiro de 2021 na cidade de Alexandria (Egipto).

O treinador disse, entretanto, ainda acreditar que Leandro Semedo poderá regressar a tempo de poder dar a sua contribuição à turma nacional, neste que vai ser a primeira participação de sempre de uma selecção colectiva de Cabo Verde num campeonato do Mundo.

A selecção de Cabo Verde de andebol masculina encontra-se em Portugal nos trabalhos de preparação da segunda fase do estágio, nas cidades portuguesas de Nazaré e Lisboa, para o Mundial, no qual os tubarões azuis partilham o grupo A com Alemanha, Hungria e Uruguai.