Mundial’2022: Cabo Verde defronta Libéria em jogo da terceira jornada das eliminatórias

A selecção cabo-verdiana de futebol defronta hoje a Libéria em compromisso da terceira jornada de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022. A partida acontece em Acra, Gana.

Este é o primeiro encontro de dois que os “Tubarões Azuis” terão com a formação da Libéria, jogos referentes à terceira e quarta jornada do Grupo C, sendo que as duas selecções voltam a defrontar-se logo a 10 do corrente, desta feita no Estádio Adérito Sena, na cidade do Mindelo.

O grupo é liderado pela Nigéria que conta com seis pontos, fruto de duas vitórias nas primeiras jornadas, seguida da Libéria, com três pontos, Cabo Verde com um, e República Centro Africana também um.

Para este compromisso, o seleccionador nacional Pedro Brito, “Bubista”, promoveu as estreias na lista de convocados o médio Nenas (Aaledsund, da Noruega) e o avançado Marcelo Lopes (Voluntari, da Roménia) e os regressos de Jeffry Fortes, João Paulo Fernandes, Steven Fortes, Diney, Nuno Borges, Willy Semedo e Gilson Tavares.

O jogo está marcado para às 12:00 de Cabo Verde, em Accra (Gana), casa emprestada dos liberianos.