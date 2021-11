Cabo Verde estreia-se com vitória frente a Nigéria

A selecção de Cabo Verde de basquetebol venceu hoje a Nigéria por 79-71 em jogo do Grupo A da janela africana de qualificação para o Mundial’2023, em partida disputada no Pavilhão Multiusos Acácias Rubras, em Angola.

A vitória de Cabo Verde sobre Nigéria já foi enaltecida pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, directamente da sessão parlamentar, onde felicitou Cabo Verde e a selecção nacional pela “brilhante vitória”.

De acordo com a estatística, os Tubarões Azuis, nome pelo qual é conhecida a selecção cabo-verdiana, perdeu o primeiro quarto do jogo por 18-20, venceu o segundo por 16-15, foi derrotado no terceiro período por 17-20, pelo que a vitória no quarto e último período por 28-16, foi determinante para o triunfo crioulo.

O extremo cabo-verdiano Anderson Correia foi o melhor marcador do jogo com 15 pontos, sendo que Ike Diogu com 13, foi o melhor marcador para o conjunto da Nigéria mas o base Jef Xavier foi o MVP, (atleta mais valioso) com 14 pontos, quatro “rebotes”, uma assistência e um roubo de bola.

Cabo Verde volta a subir à quadra do Pavilhão Multiusos Acácias Rubras, em Benguela, no sábado, desta feita para medir as forças com Uganda, estando o seu último jogo do Grupo A com o Mali marcado para domingo, 28.

Para o outro jogo do Grupo A, Mali e Uganda defrontam-se esta tarde, às 17:00 de Cabo Verde.