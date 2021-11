Cabo Verde em Angola para disputar a fase de qualificação

A selecção masculina de basquetebol partiu ontem para Angola, para participar na primeira janela da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2023, e terá como adversário a Nigéria, o Uganda e o Mali.

O seleccionador nacional, Emanuel “Mané” Trovoada, avançou que o combinado crioulo joga nos dias 26, 27 e 28 do corrente na cidade da Benguela, pelo que viajou com antecedência para o solo angolano, com a pretensão de realizar estágios em Luanda, com o Petro Clube de Luanda, o 1º de Agosto e o Inter Clube, todos da capital angolana.

De acordo com a programação, Cabo Verde estreia-se a 26 do corrente com a Nigéria, para a 27 medir as forças com Uganda, estando o seu último jogo do Grupo A com o Mali, agendado para 28 do mês em curso.

O gigante internacional cabo-verdiano do Real Madrid (Espanha), Edy Walter Tavares, é o grande ausente da convocatória, já que durante este período vai estar a disputar a Euroliga ao serviço dos madrilenos.

Lista dos convocados:

Bases: Correia e Silva, Jesf Xavier, Shane da Rosa.

Extremos: Anderson Gomes, Ivan Almeida, Joel Almeida, Fidel Mendonça “capitão” e Luís Teixeira “Jason”.

Poste: Kevin Gomes, Keneth Mendes, Ailton Marques e Marilson Lopes.