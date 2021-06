Cabo Verde vence Guiné-Conacri e qualifica-se para o Afrobasket’2021

A selecção cabo-verdiana sénior feminina de basquetebol qualificou-se este domingo para o Afrobasket’2021, ao vencer a congénere da Guiné-Conacri, em Conacri, por 68-59, em jogo da segunda mão da eliminatória para a maior montra do basquetebol continental.

Com este triunfo, o combinado crioulo, orientado pelo técnico António “Zola” Moreira, não só anulou a desvantagem de um ponto trazida do jogo da primeira eliminatória, também realizada, em Conacri, sábado, na qual perdera para os locais por 65-64, como superou a turma adversária para se qualificar.

Com esta vitória, Cabo Verde garantiu o apuramento da Zona 2 do AfroBasket Sénior Feminino 2021, prova que, de acordo com a Fiba-África, realiza-se em Setembro próximo nos Camarões.

Cabo Verde qualifica-se, assim, pela segunda vez consecutiva para o Afrobasket.

Jade Leitão, Indira Évora, Analeesia Fernandes, Joseana Vaz, Arlia Almeida, Monalisa Mendes, Allexia Barros, Juvelina Bento, Yasmine Santos, Aylin Pires, Ornela Livramento e Maria “Tchunas” Correia, foram as atletas seleccionadas que registaram os seus nomes neste feito alcançado na Guiné-Conacri.

António “Zola” Moreira, o técnico principal teve como adjunto os treinadores Maria da Costa “Bety” e Edmilson Abreu.