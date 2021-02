Reforço proveniente dos EUA está confiante no apuramento de Cabo Verde

O basquetebolista cabo-verdiano Will Tavares, nascido e residente nos EUA, atleta de “Fordham University”, é um dos reforços da selecção nacional que se encontra na Tunísia, em busca da qualificação para o Afrobasket’2021.

O atleta de 24 anos, que pela terceira vez representa a selecção de Cabo Verde nesta fase de qualificação para o Afrobasket’2021, depois de ter estado em Argélia e no Egipto, visitou pela primeira vez o país de origem onde esteve no Estágio do Tarrafal.

O base, de 1,96 metros, prometeu “continuar a trabalhar e colocar toda a sua experiência, adquirida nos EUA, ao serviço da selecção de Cabo Verde para ajudar o combinado crioulo a qualificar-se para a maior competição africana”.

“Penso que o estágio do Tarrafal foi muito bom e que estamos em condições de chegar à Tunísia e vencer todos os jogos, para que em Junho possamos estar a competir no Afrobasket. A equipa está bem preparada, todo o mundo trabalha com convicção e a forma como trabalhamos, fechada em sistema de bolhas, foi óptimo para evitar contágio por covid-19”, realçou.

Filho de pais cabo-verdianos Will Tavares fez questão de afirmar que joga por Cabo Verde “sobretudo por amor à origem, assim como dignificar todo o esforço dos pais que tudo fizeram para poder singrar na modalidade”, pelo que quer deixar “todo o talento” ao serviço de Cabo Verde.

De acordo com o calendário, Cabo Verde estreia-se nesta fase na quinta-feira, às 09:00 frente a Marrocos, para no sábado, 20, à mesma hora defrontar o Egipto para terminar a fase no embate contra o Uganda, escalonada para às 12:00 de domingo, 21.

De acordo com o regulamento da FIBA-África, os três primeiros classificados de cada grupo apuram-se automaticamente para o Afrobasket’2021, a ser disputado no Ruanda.

Cabo Verde encontra-se neste momento na terceira posição da Poule E, lugar que dá acesso à fase final do Afrobasket’2021, cuja qualificação simboliza a entrada automática para a fase de qualificação do Campeonato do Mundo de 2023 da modalidade que se realiza nas Filipinas, Indonésia e Japão.

Os 13 atletas seleccionados:

Ailton Marques, Amarilson Lopes, Anderson Correia, Fidel Mendonça, Hugo Silva, Jeff Xavier, Joel Almeida, Kenneti Mendes, Keven Gomes, Patrick Abreu, Patrick Lima, Shane da Rosa e Will Tavares.