Cabo Verde termina Afrobasket2021 em quarto lugar

Cabo Verde foi derrotado pelo Senegal na disputa pelo terceiro lugar da edição deste ano do campeonato africano de basquetebol.

A selecção cabo-verdiana de basquetebol sénior masculino, falhou hoje o acesso ao pódio da 30ª edição do Afrobasket´2021, ao perder com o Senegal por 86-73, no jogo da disputa do terceiro lugar, realizado no Kigali Arena, no Ruanda.

Sendo assim, Cabo Verde ficou na quarta posição, falhando igualmente a façanha de 2007 quando conquistou o terceiro lugar, medalha de bronze, no Afrobasket, que foi realizado em Angola.

Em relação ao jogo, os jogadores de ambas as equipas proporcionaram um espetáculo de basquetebol com o placar, durante os dois primeiros quartos, a manter-se sempre com pouca diferença pontual.

Os senegalenses venceram os dois períodos (21-19 e 23-21) e terminaram a primeira parte a vencer por 44-39.

Na segunda parte, os “Leões de Teranga”, nome por que é conhecida a selecção do Senegal, foram mais fortes, vencendo o terceiro período por 17-13, o quarto por 25-21, acabando a partida com o placar de 86-73.

Edy Walter Tavares foi, mais uma vez, o melhor jogador de Cabo Verde ao contribuir com 18 pontos, 14 ressaltos, uma assistência e três bloqueios, ao passo que o senegalês George Dieng foi considerado pela FIBA basketball o MVP (jogador mais valioso) com 30 pontos, 12 ressaltos, cinco assistências e um roubo de bola.

Cabo Verde termina assim sua participação no Afrobasket com seis jogos, três vitórias e três derrotas, tendo nesta caminhada conseguido a façanha de vencer, pela primeira vez na história, a selecção de Angola (77-71 após prolongamento), que aconteceu no seu jogo de estreia na competição.

A final do Afrobasket ́2021, marcado para 14:00, no Arena Kigali, coloca frente a frente a Tunísia, que vai defender o título conquistado em 2017, e a Costa do Marfim.

As duas seleções procuram o terceiro título na competição, uma vez que ambas já venceram a prova por duas vezes.