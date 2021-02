Cabo Verde já se encontra na Tunísia com 13 atletas para garantir qualificação

A selecção de basquetebol masculina de Cabo Verde já se encontra em Monastir (Tunísia) com 13 atletas a preparar o jogo inaugural com Marrocos, marcado para esta quinta-feira, 18, alusivo à segunda fase de apuramento para o Afrobasket’2021.

O combinado crioulo vai contar com 13 atletas convocados pelo seleccionador nacional Emanuel “Mané” Trovoada, sendo uma parte saída do estágio do Tarrafal de Santiago e a outra constituída por atletas que se encontram na Europa, com olhos postos na qualificação para o Ruanda.

De acordo com o calendário, Cabo Verde estreia-se nesta fase na quinta-feira, às 09:00 frente ao Egipto, para no sábado, 20, à mesma hora defrontar Marrocos para terminar a fase no embate contra Uganda, escalonado para as 12:00 de domingo, 21.

De acordo com o regulamento da FIBA-África, os três primeiros classificados de cada grupo apuram-se automaticamente para o Afrobasket’2021 a ser disputado no Ruanda.

Cabo Verde encontra-se neste momento na terceira posição da Poule E, lugar que dá acesso à fase final do Afrobasket’2021, cuja qualificação simboliza a entrada automática para a fase de qualificação do Campeonato do Mundo de 2023 da modalidade que se realiza nas Filipinas, Indonésia e Japão.

A equipa partiu moralizada para a Tunísia, pois tanto a equipa técnica como os jogadores traçaram como objectivo desta missão regressar ao País não só com a qualificação assegurada, mas também vencer todos os três jogos em prova.

Os 13 atletas seleccionados:

Ailton Marques, Amarilson Lopes, Anderson Correia, Fidel Mendonça, Hugo Silva, Jeff Xavier, Joel Almeida, Kenneti Mendes, Keven Gomes, Patrick Abreu, Patrick Lima, Shane da Rosa e Will Tavares.