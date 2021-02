Cabo Verde defronta Marrocos esta quinta-feira na estreia da última fase de qualificação

A selecção cabo-verdiana de basquetebol sénior masculino inicia esta quinta-feira, 18, às 09:00, na Tunísia, a última fase do torneio de qualificação para o Afrobasket’2021, defrontando a congénere de Marrocos.

O combinado crioulo, que se encontra na Tunísia desde domingo, 14, conta com 13 atletas convocados pelo seleccionador nacional Emanuel Trovoada, constituída por jogadores que fizeram estágio de preparação no Tarrafal de Santiago e por atletas que actuam na Europa e EUA.

De acordo com o calendário, no sábado, 20, à mesma hora, Cabo Verde defronta o Egipto para terminar a fase no embate contra Uganda, embate marcado para as 12:00 de domingo, 21.

De acordo com o regulamento da FIBA-África, os três primeiros classificados de cada grupo apuram-se automaticamente para o Afrobasket’2021, a ser disputado no Ruanda.

Cabo Verde encontra-se neste momento na terceira posição da Poule E, lugar que dá acesso à fase final do Afrobasket’2021, cuja qualificação simboliza a entrada automática para a fase de qualificação do Campeonato do Mundo de 2023 da modalidade, que se realiza nas Filipinas, Indonésia e Japão.

Esta fase decisiva do torneio de qualificação do Grupo E para o Afrobasket Ruanda’2021 realiza-se de 17 a 21 do corrente em Monastir (Tunísia), país que também vai sediar o Grupo A (Tunísia, RD Congo, República Centro Africana e Madagáscar) e D (Nigéria, Sudão do Sul, Mali e Rwanda).

Lista dos 13 atletas seleccionados:

Ailton Marques, Amarilson Lopes, Anderson Correia, Fidel Mendonça, Hugo Silva, Jeff Xavier, Joel Almeida, Kenneti Mendes, Keven Gomes, Patrick Abreu, Patrick Lima, Shane da Rosa e Will Tavares.