Cabo Verde perde primeiro jogo no apuramento final do Afrobasket'2021

Equipa nacional perdeu por 69-72 contra Marrocos.

Cabo Verde foi derrotado pela selecção marroquina no primeiro jogo da segunda fase de apuramento para o Afrobasket'2021.

A equipa nacional até começou bem o jogo acabando o primeiro quarto do jogo a vencer por 23-16. No entanto, na segunda parte do jogo Cabo Verde permitiu a recuperação de Marrocos e o jogo foi para o segundo intervalo com o resultado de 33-36 favorável a Marrocos.

No terceiro quarto Cabo Verde deu a ideia de querer dar a reviravolta marcando 21 pontos contra apenas 8 da equipa nacional marroquina e à entrada para o último quarto de jogo Cabo Verde vencia por 54-44.

Os dez pontos de vantagem à entrada da última fase do jogo não foram, no entanto, suficientes para Cabo Verde levar de vencida a equipa marroquina e a selecção do norte de África conseguiu virar o resultado marcando 28 pontos contra apenas 13 de Cabo Verde ficando o resultado final nos 69-72 favoráveis a Marrocos.

Com esta derrota Cabo Verde mantém os 5 pontos com que iniciou a classificação e é alcançado por Marrocos, ainda último classificado do grupo.

Esta fase decisiva do torneio de qualificação do Grupo E para o Afrobasket Ruanda’2021 realiza-se de 17 a 21 do corrente em Monastir (Tunísia), país que também vai sediar o Grupo A (Tunísia, RD Congo, República Centro Africana e Madagáscar) e D (Nigéria, Sudão do Sul, Mali e Rwanda). Cabo Verde está inserido no Grupo E e, além de Marrocos, vai enfrentar Egipto (1º classificado com 6 pontos) e Uganda (2º classificado com os mesmo pontos de Cabo Verde e Marrocos).

Conseguindo, pelo menos, manter o 3º lugar no final desta fase de apuramento Cabo Verde alcança o apuramento para a próxima edição do campeonato africano da modalidade o que lhe dá entrada automática para a fase de qualificação do Campeonato do Mundo de 2023 da modalidade, que se realiza nas Filipinas, Indonésia e Japão.