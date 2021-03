Qualificação Afrobasket’2021: FIBA reagenda jogos adiados com Uganda entre 15 de Junho e 15 de Julho

A FIBA calendarizou os jogos pendentes do Grupo E de qualificação para o Afrobasket’2021 entre 15 de Junho e 15 de Julho, em local a definir. Os jogos de Cabo Verde foram adiados em Fevereiro por causa do surgimento de casos covid-19 na selecção do Uganda.

De acordo com informações avançadas na página da FIBA na Internet, os jogos pendentes do Grupo E, Uganda x Egipto, Marrocos x Uganda e Cabo Verde x Uganda, serão disputados entre 15 de Junho e 15 de Julho de 2021, num local a ser definido.

“A decisão foi tomada, em observância a aplicação do Protocolo covid-19 para as competições oficiais de selecções e clubes da FIBA e o conselho da sua Comissão Médica”, lê-se na comunicação.

Na altura, a equipa Ugandesa foi impedida de fazer qualquer partida referente à segunda fase do Torneio de Qualificação do Grupo E, realizada em Monastir (Tunísia), uma vez que foram diagnosticados cinco casos positivos da covid-19 nesta comitiva.

Cumprida parcialmente a quinta jornada, Egipto lidera o Grupo E com 10 pontos, seguido de Cabo Verde (segundo) com 06, Marrocos (terceiro) também com 06 e do Uganda com 05. A selecção ugandesa tem ainda dois jogos em atraso, referentes à quarta e quinta ronda.

De acordo com o regulamento, qualificam-se para a fase final do Afrobasket Ruanda’2021, os três primeiros classificados de cada grupo.

Enquanto isto, a Guiné Equatorial que não pôde realizar o jogo contra os Camarões em 19 de Fevereiro, devido à chegada tardia da delegação da Guiné Equatorial a Yaoundé no quadro do protocolo da covid-19, foi considerada derrotada em favor dos Camarões.

A decisão, de acordo com a FIBA, “é baseada na chegada tardia injustificada da delegação da Guiné Equatorial em Yaoundé, a inobservância das disposições relevantes do Protocolo FIBA Covid-19 e do Manual dos Qualificadores FIBA AfroBasket 2021 que levaram ao não comparecimento no jogo na hora e local agendados”.

Levando em consideração a decisão, ficam qualificadas no Grupo C para o FIBA Afrobasket 2021 as selecções do Costa do Marfim, dos Camarões e da Guiné Conacri.

Selecções já qualificadas para o Afrobasket’2021: Tunísia, RD Congo, República Centro Africana (Grupo A), Senegal, Angola e Quénia (B), Costa do Marfim, Camarões e Guiné Conacri (C), Nigéria, Sudão do Sul e Mali (D) e Ruanda na qualidade da selecção caseira, pelo que resta a FIBA apurar a definição do Grupo E.