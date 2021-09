Cabo Verde defronta hoje Uganda em jogo de acesso às meias-finais do Afrobasket

A selecção cabo-verdiana de basquetebol defronta hoje a sua congénere do Uganda, no Kigali Arena, em Ruanda, em jogo de acesso às meias-finais da 30ª edição do Afrobasket, agendado para às 15:00 locais (12:00 de Cabo Verde).

A selecção nacional, vencedora do Grupo A, que encerrou o grupo com vitórias sobre Angola e os anfitriões do Ruanda por 71-77 e 74-82, respectivamente, e uma derrota ante o Congo (66-70), qualificou-se directamente para os quartos-de-final, pelo que vai disputar o acesso às meias-finais com o Uganda, selecção que deixou pelo caminho, na fase anterior a Nigéria (80-62).

Cabo Verde e Uganda já tinham se encontrado em Novembro do ano transacto na fase de apuramento, em Alexandria (Egipto), encontro que culminou com a vitória dos ugandeses por 101-98.

De acordo com o regulamento da Fiba basketball, em caso da vitória, Cabo Verde vai encontrar pelo caminho no domingo, 5, a selecção que sair vencedora do confronto que coloca frente a frente a Tunísia e o Sudão do Sul.

O seleccionador de Cabo Verde da modalidade, Emanuel “Mané” Trovoada, pede o apoio de todos os cabo-verdianos para que a selecção termine bem a sua caminhada, ressalvando que o grupo do trabalho tem sido incansável e capacitado para superar todos os obstáculos, respeitando todo o adversário.

Nos outros jogos dos quartos-de-final, o Senegal e a Costa do Marfim garantiram esta quarta-feira o acesso às meias-finais, já que os senegaleses bateram Angola por 79-74, ao passo que os marfinenses eliminaram a Guiné-Conacri por 98-50.