Duplas cabo-verdianas conhecem ainda hoje as adversárias no torneio de Marrocos

Cabo Verde fica a conhecer hoje as adversárias para as duas duplas de vólei de praia que se encontram em Agadi (Marrocos) para a final continental da modalidade, prova de qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio’2020.

O presidente da Federação Cabo-verdiana de Voleibol, António Rodrigues, disse que o país já está oficialmente inscrito nesta competição depois dos testes PCR à covid-19, realizados a todos os integrantes da comitiva crioula, no palco desta competição, acusarem negativo.

De acordo com a programação, as duas duplas cabo-verdianas reforçam hoje os trabalhos de preparação no terreno, sendo que à tarde, durante a reunião técnica, serão definidas as adversárias para as duplas cabo-verdianas para a competição que arranca esta terça-feira.

A prova conta com a participação de 10 países a nível feminino e 18 masculinos, com a particularidade de Cabo Verde participar com duas duplas femininas.

As irmãs Ludmila/Janice Varela, de Santa Catarina de Santiago, quarta classificada nos I Jogos Africanos de Praia constituem uma dupla, ao passo que a outra representante crioula é composta pela atleta santantonense Marly Lima e pela sanvicentina Zina Gomes “Fau”, esta que que veio propositadamente dos Estados Unidos da América para este torneio de qualificação.

As duas duplas intensificaram os últimos treinos conjuntos na praia da Gamboa, na Cidade da Praia, com o seleccionador nacional, Rui Fortuna, para quem a comitiva partiu para Marrocos com expectativas acrescidas, no sentido de representar Cabo Verde, de forma mais digna possível, nesta prova continental.

António Rodrigues participa também nesta prova como presidente do Comité de Controlo da Copa Africana de Beach Volei.