Cabo Verde falha acesso à final

A selecção cabo-verdiana de basquetebol sénior masculino falhou hoje o acesso à final da 30ª edição do Afrobasket´2021, ao perder com a Tunísia por 65-75, em jogo das meias-finais realizado no Kigali Arena, no Ruanda, onde decorre a competição.

Cabo Verde vai tentar este domingo, às 10:30, conseguir o terceiro lugar, frente a selecção derrotada no outro confronto das meias-finais, que coloca frente a frente a Costa do Marfim e o Senegal. No jogo, que marca a segunda derrota da equipa nacional na competição e que ditou o afastamento da final inédita, Cabo Verde entrou melhor na partida, chegando a vencer por 12-02, mas perdeu os primeiros quatro por 16-14. No segundo período, os jogadores cabo-verdianos foram pouco eficazes e a Tunísia, com maior experiência e muita serenidade, aproveitou para alargar a vantagem e terminar a primeira parte a vencer por 29 -39. Na segunda parte os magrebinos continuaram a dominar, vencendo o terceiro período por 44 -59 e apesar de perder último quarto, conseguiram a passagem à final o confortável placar de 65 -75. No cômputo geral, a Tunísia esteve melhor, controlando todo o jogo, vencendo os três primeiros parciais por 14-16, 15 -23, 16 -20 e perdeu o último por 21-16. Edy Walter Tavares foi melhor jogador de Cabo Verde ao contribuir 10 pontos, os mesmos que o tunisino Makram Romdhane, oito ressaltos, três assistências, um roubo de bola e três bloqueios. A Tunísia espera na final, a ser disputada às 14:00, no Arena Kigali, o vencedor do outro confronto das meias-finais que coloca frente a frente a Costa do Marfim e o Senegal. Entretanto, a selecção cabo-verdiana de basquetebol vai neste domingo tentar conseguir a façanha de 2007 quando conquistou o terceiro lugar no Afrobasket, que foi realizado em Angola.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.