Bubista divulga convocados para jogo de preparação com Bahrein com dois estreantes

O seleccionador nacional Pedro Brito “Bubista” divulgou hoje a lista dos 24 jogadores para o jogo de preparação com o Bahrein, marcado para 23 de Setembro, com dois estreantes na convocatória.

Os avançados Jojo, do Belenenses SAD, da segunda liga portuguesa, e Alessio da Cruz, do KV Mechelen, da primeira liga belga, entram pela primeira vez na convocatória do seleccionador.

Em nota de imprensa, a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) informa que esta partida, a realizar-se às 15:00, no Bahrein National Stadium, na cidade de Manama, serve de preparação os jogos de qualificação para o CAN’2023, a acontecerem em Março do próximo ano.

Lista dos convocados

Guarda-redes: Marcio da Rosa (Real Sport Clube – Portugal), Elber Delgado (Interclube – Angola) e Dylan Silva (B SAD Portugal).

Defesas: Ianique Tavares Stopira (Fehervar – Hungría), Diney Borges (FAR Rabat- (Marrocos), Steven Furtado (CSKA 1948 – Bulgaria), Dylan Tavares (Bastia -França), Logan Costa (Toulouse, França), João Correia (Chaves Portugal), Kelvin Pires ‘Djack’ (Trencin – Eslováquia), e Jorge Xavier ‘Jojó’ ( B- SAD – Portugal).

Médios: Kenny Rocha (Oostende – Bélgica), Deroy Duarte (Fortuna Sittard – Países Baixos), Patrick Andrade (Partizan – Servia), Jamiro Monteiro (San Jose Earthquakes – Estados Unidos) João Paulo Fernandes (Feirense – Portugal) e Telmo Arcanjo (Tondela – Portugal).

Avançados: Ryan Mendes (Al Nasr – Emirados Árabes Unidos), Garry Rodrigues (Olympiacos – Grécia), Tiago Correia ‘Bebé’ ( Rayo Vallecano – Espanha), Gilson Tavares (Estoril – Portugal), Bryan Teixeira (Austria Lustenau – Austria), Luís Lopes ‘Duk’ e Alessio da Cruz ( KV Mechelen – Bélgica).