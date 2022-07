Cabo Verde procura qualificação ante Serra Leoa após derrota no primeiro jogo

A selecção cabo-verdiana de futebol defronta hoje, no Estádio Marrakech, em Marrocos, a congénere da Serra Leoa, em jogo da segunda mão da primeira eliminatória de qualificação para o Campeonato Africano das Nações para Residentes (CHAN) 2023.

No primeiro jogo, realizado no mesmo recinto e na qualidade de visitante, Cabo Verde perdera por 2-0, um resultado comprometedor para as aspirações dos “Tubarões Azuis”, nome por que é conhecida a selecção nacional de futebol.

No entanto, o combinado nacional, que neste jogo agendado para às 17:00, vai entrar em campo como anfitrião, está obrigado a anular esta desvantagem para conseguir a passagem à segunda eliminatória.

Cabo Verde e Serra Leoa jogam em Marrocos já que os dois países têm os seus estádios interditados pela Confederação Africana de Futebol (CAF) para acolher as provas internacionais.

De acordo com a programação, a selecção vencedora desta eliminatória vai à segunda ronda defrontar o Mali, finalista vencido do último CHAN em partidas que dão acesso ao campeonato africano marcado para Janeiro, na Argélia.

A fase final do CHAN vai ser realizada de 08 a 31 de Janeiro de 2023, na Argélia, e vai contar com a participação de 18 selecções, com o Marrocos a fazer a defesa do título.