Bubista promove duas estreias para o duplo confronto com o Eswatini

O seleccionador nacional Bubista divulgou hoje a lista dos 26 convocados para o duplo confronto com a equipa nacional de Eswatini, a contar para a terceira e quarta jornada do grupo B das eliminatórias do CAN´2023.

Os jogos estão agendados para 24 de Março no Estádio Nacional, na Cidade da Praia, e quatro dias depois no Estádio Nelspruit Mbombela, na África do Sul, casa “emprestada” da adversária de Cabo Verde.

O defesa central Ivanildo Fernandes, do Vizela (Portugal) e o médio David Tavares, do Famalicão (Portugal) são os estreantes nesta convocatória, que revela os regressos de Vozinha (AS Trencin – Eslováquia) e do lateral Willy Semedo (Al-Faisaly FC – Arábia Saudita).

Cabo Verde ocupa a segunda posição do grupo B de qualificação para o CAN’2023, com três pontos, que é liderado pelo Burkina Faso com seis pontos, enquanto que Togo e Eswatini têm um ponto cada.

De acordo com o regulamento, qualificam-se para a fase final do CAN’2023, previsto para Janeiro de 2024 na Costa do Marfim, as duas primeiras equipas classificadas de cada grupo.

A fase final da edição 2023 do CAN vai ser disputada na Costa do Marfim e deve contar com a participação de 24 selecções africanas.

Cabo Verde vai tentar a sua quarta participação numa fase final do CAN, depois das presenças em 2013, na África do Sul, 2015, na Guiné Equatorial e em 2021 nos Camarões.

Lista dos convocados

Guarda-redes: Vozinha (AS Trencin – Eslováquia), Ken Ramos (Mindelense – Cabo Verde) e Dylan Silva B SAD (Portugal).

Defesas: Ianique Tavares Stopira (Fehervar – Hungría), Diney Borges (FAR Rabat- (Marrocos), Steve Furtado (CSKA 1948 – Bulgaria), Dylan Tavares – Bastia -França), Pico Lopes (Shamrock Rovers – Irlanda), Eilly Semedo (Al -Faisaly FC – Arábia Saudita), João Paulo Fernandes (Feirense -Portugal) e Ivanildo Fernandes (Vizela – Portugal)

Médios: Jamiro (San Jose – EUA), Kevin Pina (FK Krasnodar – Russia), Cuca (Casa Pia – Portugal), Telmo Arcanjo (Tondela – Portugal), Deroy Duarte (Fortuna Sittard – Países Baixos) e David Tavares (FC Famalicão – Portugal)

Avançados: Ryan Mendes (Al Nasr – Emirados Árabes Unidos), Garry Rodrigues (Olympiacos – Grécia), Júlio Tavares (Al Raed – Arabia Saudita), Bebé (Real Zaragoza – Espanha), Jovane Cabral (Sporting – Portugal), Gilson Tavares (Benfica – B – Portugal), Bryan Teixeira ( Sturm Graz – Austria), Duk Aberdeen- Escócia) e Alessio da Cruz ( KV Mechelen – Belgica)