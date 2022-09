Futebol/CAN’2023: Selecção nacional faz primeiro treino em Bahrain

A selecção nacional de futebol realizou esta terça-feira, 20, na cidade de Manama, o primeiro treino de preparação com a congénere do Bahrain, marcado para sexta-feira, 23, naquele país do golfo pérsico.

Neste primeiro apronto, segundo a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), o seleccionador nacional Bubista, contou com 20 dos 24 convocados, tendo todos eles treinado sem limitações. Treinaram os guarda-redes Márcio da Rosa e Dylan Silva, os defesas Stopira, Diney, Steve Furtado, Dylan Tavares, Logan Costa, João Correia, Kelvin Pires e Jojó, os médios Kenny Rocha, Deroy Duarte, Patrick Andrade, Jamiro Monteiro e Telmo Arcanjo e os avançados Ryan Mendes, Bebé, Gilson Tavares, Bryan Teixeira e Duk. Esta partida, a realizar-se às 15:00, no Bahrain National Stadium, na cidade de Manama, serve de preparação para os jogos de qualificação para o CAN’2023, a acontecerem em Março do próximo ano.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.